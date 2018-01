× Erweitern Viva Voce

Jung und modern, mitreißend und ganz ohne Instrumente. VIVA VOCE machen Musik. Allein mit Ihren Stimmen.

Chorknaben sind sie schon lange nicht mehr. Und auch das Boy-group-Image ist Schnee von gestern – Längst hat sich VIVA VOCE in der deutschsprachigen Kultur- und Theaterwelt als große a-capella Band etabliert. Vox-Pop nennen die fünf Stimmkünstler ihren unverwechselbaren Stil, der zu 100 Prozent mundgemacht ist. Nein, diese Band braucht keine Instrumente. Allein ihr gesangliches Können, vereint mit dem gegenwärtig vielseitigsten Vokal Perkussionisten sorgt für ein unvergessliches Konzerterlebnis. Mit ihrer nun 20-jährigen Bandgeschichte hat VIVA VOCE so ziemlich alles ausprobiert, was musikalisch ohne Instrumente möglich ist – mit Erfolg! Bei rund 160 Konzerten im Jahr zählen die „Träger des Bayerischen Kulturpreises“ zu den gefragtesten Vokalensembles.In den letzten Jahren sind VIVA VOCE weit herumgekommen in der Welt. Von Chile bis China sind sie gereist, immer mit leichtem Gepäck. Denn – und das darf gerne nochmal betont werden – hier ist alles mundgemacht.