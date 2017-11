Vivaldi: Die vier Jahreszeiten

Vor 300 Jahren hat der wohl herausragendste Geiger seiner Zeit, Antonio Vivaldi, den Ablauf eines ganzen Jahres in Musik umgesetzt: Die vier Konzerte erzählen von den Empfindungen und Stimmungen in Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Von reizendem Vogelgezwitscher und rauschenden Bächen, von schwülen Sommertagen und aufregenden Herbstjagden sowie von sanftem Winterregen und tanzenden Schneeflöckchen. Erleben Sie am 17. Februar den Jahresreigen im Rahmen der Stuttgarter Schlosskonzerte musikalisch mit. Genießen Sie die tonmalerische Reise durch das Jahr. Mit einem Drei-Gänge-Menü im Althoff Hotel am Schlossgarten können Sie den Abend abrunden und zu einem Fest für alle Sinne werden lassen. Künstler: Nymphenburger Streichersolisten