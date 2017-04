× Erweitern Joe Vox und The Captain

Zwei Profimusiker, die sich gesucht und gefunden haben.

Joe Vox und den Captain verbinden nicht nur die gemeinsame Liebe zur Musik und unzählige Auftritte in ganz Europa, sondern auch eine Freundschaft, wenn nicht sogar eine gewisse Seelenverwandtschaft.

Das Duo klingt definitiv nach mehr als nur zwei Musikern, hier zeigt sich die immense Erfahrung der beiden Akteure. Ausgefeilte Arrangements, das „Spielen auf den Punkt“ und die technische Versiertheit an den Instrumenten machen ihren Sound so besonders. Jeder Song wird intensiv gelebt und zelebriert, aber bei aller Ernsthaftigkeit und Hingabe kommt auch der Spaß nicht zu kurz. Nicht selten treten die Musiker miteinander und auch mit ihrem Publikum in eine scherzhafte Interaktion, die alle Beteiligten zu herzlichem Lachen animiert und mit einem breiten Lächeln nach Hause gehen lässt.

Joe Vox steht seit über 30 Jahren auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Der Sänger mit der markanten und doch so wandlungsfähigen Stimme ist ständig in Europa unterwegs, von der Nordsee bis zum Mittelmeer. Auch als (Akustik-) Gitarrist ist sein Stil einzigartig und verbindet Kraft mit Filigranität, versieht technische Finesse mit Emotionen.

Martin Bürger alias „The Captain“ ist studierter Musiker mit einem breiten Erfahrungsschatz. Arbeiten mit diversen Künstlern aus dem In- und Ausland unterschiedlichster Stilistiken und Genres prägten seinen unverwechselbaren Groove und machen ihn auch am Mikrophon zum kongenialen Partner in dieser kleinen Band, die doch nach so viel mehr klingt.