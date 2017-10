Vogelbörse Gamburg

Die monatliche Vogelbörse des Vogelvereins Taubertal findet jeden ersten Samstag im Monat im Vereinsgebäude in Gamburg statt.

Es besteht die Möglichkeit, Vögel zu tauschen, abzugeben oder zu erwerben. Der Treff richtet sich auch an alle Vogelfreunde, die an einem Erfahrungsaustausch interessiert sind. Vogelhalter sowie auch Anfänger und solche, die Interesse an der Vogelhaltung und -zucht haben, können über Verhalten, Fütterung und Pflege der verschiedenen Vogelarten Informationen weitergeben bzw. erhalten. Diese Veranstaltung findet im Vereinsgebäude der „Vogelliebhaber und -züchter Taubertal“ neben dem Bahnhof in Gamburg statt. Beginn ist um 12.30 Uhr, Ende gegen 14.30 Uhr.