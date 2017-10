Voice & Piano

In Washington D.C., USA geborener amerikanischer Sänger David Bruce Whitley absolvente der renommierten Juilliard School, New York. In den Vereinigten Staaten sang David als Solist im Boys Choir of Harlem und unter anderem in Musical- und Opernproduktionen. Die Tour „Best of Broadway“ brachte ihn nach Deutschland. Neben eigenen Konzerten ist David Whitley ein gefragter Sänger für Big Bands und GospelKonzerte. Einem breiten Publikum wurde David durch die Teilnahme bei der Casting Show „The Voice of Germany“ im Jahr 2013 bekannt. Als Sänger und Songwriter hat David bislang fünf Alben mit Gospels, Spirituals, Rhythm’n Blues und Love Songs aufgenommen. In einem intimen Setting mit Gee Hye Lee am Piano wird er an diesem Abend genau das machen. Schöne Songs voll Soul, Gospel und Jazz ! David Whitley - Vocal Gee Hye Lee - Piano

