Volker Kutscher: Die Fälle des Gereon Rath

Volker Kutschers Kriminalromane um Kommissar Gereon Rath spielen im Berlin der 20er und 30er Jahre. Wir freuen uns sehr, ihn nun mit seinem sechsten Roman „Lunapark“ bei den Buchwochen in Mosbach zu Gast zu haben. Die Handlung von „Lunapark“ ist Ende Mai 1934 im nationalsozialistischen Berlin angesiedelt. Die anfängliche Begeisterung für die Regierung Hitler schwindet und die unberechenbare SA macht vielen Bürgern Angst. Gereon Rath gerät bei seinen Ermittlungen ausgerechnet mit den Braunhemden aneinander.Volker Kutscher, geboren 1962, arbeitete nach dem Studium der Germanistik, Philosophie und Geschichte zunächst als Tageszeitungsredakteur, bevor er seinen ersten Kriminalroman schrieb. Heute lebt er als freier Autor in Köln. Mit dem Roman „Der nasse Fisch“, dem Auftakt seiner Krimiserie um Kommissar Rath, gelang ihm auf Anhieb ein Bestseller, dem bisher fünf weitere folgten. Die Reihe ist die Vorlage für die internationale Fernsehproduktion „Babylon Berlin“, bei der u.a. Tom Tykwer Regie führt. Die Serie wird im Herbst 2017 auf Sky gesendet und 2018 in der ARD.