Fest & Kerwe in Bad Rappenau findet statt von Freitag, 13.10. bis Montag, 16.10.2017 – wie immer mit viel guter Musik und bester Stimmung. Die Veranstalter BTB Bad Rappenauer Touristikbetrieb GmbH, Festwirte Ortiz und Gollerthan und Distelhäuser Brauerei haben weder Mühen und Kosten gescheut und ein attraktives Programm zusammengestellt. Das diesjährige Treiben auf dem Festplatz in der Kurstadt beginnt am Freitag, den 13. Oktober mit der musikalischen Einstimmung durch die Feuerwehrkapelle Hüffenhardt gemeinsam mit den Helmstadter Musikanten und dem traditionellen Fassanstich. Ab 20.00 Uhr heizen dann sechs junge oberpfälzer Mannsbilder, besser bekannt als Troglauer Buam, mit heavy volxsmusik so richtig ein. Bereits zum siebten Mal sorgt diese Band beim Volksbank Kraichgau Oktoberfest & Kerwe für absolute Festzeltstimmung. Am Samstag, 14.10., dürfen die Besucher des Festzeltes dann wieder „alte“ Bekannte begrüßen. Nach der Bläsergruppe Gundelsheim, welche den Abend eröffnet, spielen die Bayrischen Hiatamadln, die bereits in den letzten beiden Jahr mit toller Stimmung überzeugten. Die fünf feschen Musikerinnen aus Bayern präsentieren zusammen mit ihrem sympathischen Supportmusiker, Sänger und Komiktalent Guntha ein abendfüllendes Stimmungsprogramm mit einer heftigen Ladung Oktoberfest-Feeling. Der Sonntag, 15.10, beginnt mit dem Frühschoppenkonzert ab 11.30 Uhr, das von der Bigband des Musikvereins Grombach gespielt, ab 15.00 Uhr wird die Stadtkapelle Bad Rappenau den Nachmittag musikalisch begleiten. Traditionell öffnen die Bad Rappenauer Einzelhandelsgeschäfte am Kerwe-Sonntag ab 13.00 Uhr ihre Türen und laden zum Bummeln und Einkaufen ein. Ab 18.00 Uhr startet dann im Festzelt die große Vereinsolympiade. Gesucht werden dafür starke Teams mit je fünf Personen zum außergewöhnlichen Kräftemesse beim Maßkrugstemmen, Nageln, Wettsägen und Bierkrugcurling. Als Preise winken ein Spanferkel und jede Menge Freibier. Anmeldungen nimmt ab sofort die Gäste-Information Bad Rappenau unter Tel.-Nr.: 07264/922-391 entgegen. Am Kerwe-Montag, 16.10., sind die heimischen Betriebe eingeladen, zusammen mit ihren Mitarbeiter*innen einige schöne Stunden im Zelt zu verbringen. Über die Mittagszeit unterhält traditionsgemäß das Seniorenblasorchester aus Bad Friedrichshall mit stimmungsvoller Musik, bevor dann die festzeltbewährten Dahenfelder Musikanten ab 18.30 Uhr zum großen Finale bei gutem Essen, Trinken und Tanz einladen. Umrahmt wird das Volksbank-Kraichgau-Oktoberfest & Kerwe an allen Tagen wieder von zahlreichen Schaustellern und Fieranten, die für Jung und Alt einen bunten Rummelplatz bieten.