Die Stadt Reutlingen hat die Sammlung der renommierten Stiftung für konkrete Kunst und eine Auswahl von Kunstwerken aus dem Privatbesitz des Stiftungsvorstandes Manfred Wandel als Schenkungen erhalten. Die Kunstwerke aus den beiden Schenkungen – u.a. wichtige Werkkomplexe von Bernard Aubertin, François Morellet oder Anton Stankowski – werden in Zukunft von der neuen städtischen Museumseinrichtung Sammlung für konkrete Kunst Reutlingen betreut, die wie die Stiftung für konkrete Kunst im Gebäude Eberhardstraße 14 beheimatet ist und die in ihren Ausstellungsaktivitäten an die Arbeit der Stiftung anknüpfen wird. Vom 15. Oktober 2017 bis zum 25. Februar 2018 werden dort die Objekte der beiden Schenkungen in einer Schaulager-Präsentation gezeigt.

Abb.: Ausstellung VOLL KONKRET, Arbeiten u.a. von Aurélie Nemours und Bernard Aubertin (Fotografie: Frank Kleinbach für die Stiftung für konkrete Kunst)