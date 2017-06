Die Geschichte spielt an einer Schule. Alle kennen sich, man sieht sich täglich. Pädagogen und Jugendliche, hin und wieder Eltern, kommen hinzu. Suchtexperten halten Vorträge vor der Klasse und engagierte Lehrer finden kreative Unterrichtsmethoden, um die Spösslingen vor den Tücken der Welt zu bewahren. Und dennoch, eine Person (derzeit X genannt), beginnt – aus verschiedenen Gründen - abzudriften. Mitschüler und Lehrer, Eltern und Geschwister beginnen zu spüren, etwas stimmt nicht - doch wie darüber sprechen? Wie lange kann man sich selbst und andere betrügen? „Ich hab das im Griff - ich schaff das schon.“

Aber nicht nur die Geschichte der Jugendlichen wird erzählt, sondern auch der gesellschaftliche Umgang mit Alkohol quer durch alle Altersgruppen und sozialen Schichten und quer durch alle Lebensräume. Ob bei der Premierenfeier, beim Schulfest, bei der Abiparty, ob in der Werbung, auf dem Fußballplatz, ob es der Vertrauenslehrer ist, der auch gerne mal zu tief ins Glas guckt, ob Eltern auf dem Sofa am Abend zur Entspannung ein (oder 2 ?) Gläschen trinken... Sollte man sich nicht auch an der eigenen Nase fassen? Es gilt, die Zeichen zu sehen und sie auch zu benennen. Nicht Weggucken sondern Hingucken. Sich einmischen. Was ist Sucht? Wo fängt es an? Wie geht die Umwelt damit um? Warum ist es so schwer, darüber zu reden? Wer sieht die Zeichen? Und dennoch fühlt man sich machtlos? Was sind Ursachen für Alkoholismus? Nicht nur unter Jugendlichen - auch unter Erwachsenen. Alkohol gehört zum Leben dazu: Zum Feiern, heute ist ein besonderer Tag - nach Feierabend, das Feierabendbier, auf dem Fußballplatz, zum leckeren Essen im Restaurant und zu Hause, zum Mut machen. Zum locker werden. Aber auch zum entspannen nach einem harten Tag, einfach mal loslassen. Alkohol ist überall im Spiel.