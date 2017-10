Das Mixed-Turnier des SSV findet am Samstag, den 30. Dezember 2017 statt. Hallenöffnung ist am 12.30 Uhr und Mannschaftsauslosung um 13.00 Uhr in der Steinbühlhalle in Mainhardt.

Mitglieder, Freunde und Sportler die gerne Volleyballspielen sind recht herzlich eingeladen. Abends gehen wir gemeinsam in die Gaststätte „Dorfschenke“ nach Gailsbach zum gemütlichen Ausklang und Jahresessen.