Vom »Ablass« zur »Energiewende«: Was das Reformationsgeschehen mit Energiepolitik und Nachhaltigkeit zu tun hat

Der Referent, Dr. Nico Paech, ist der Überzeugung: Die »Energiewende« wird ihr Versprechen nicht einhalten können, gleichzeitig Wohlstand und Mobilität sowie Klimaschutz und Umweltverträglichkeit zu gewährleisten. Paech erläutert in dem Vortrag, warum die »Energiewende« aufgrund bestimmter »Rebound-Effekte« nicht funktionieren kann. So heißt »Rebound« im Basketball, dass der Ball am Brett oder Ring abprallt und in eine völlig unbeabsichtigte Richtung fliegt. Einer von mehreren Rebound-Effekten hat zum Inhalt: Sollte die »Energiewende« das Wirtschaftswachstum ankurbeln, könnten viele Menschen durch Konsum und Reisen der Natur und dem Klima vermehrt Schaden zufügen. Paech erinnert an die Logik des Ablasshandels, der das Reformationsgeschehen einst ausgelöst hatte: Wer beispielsweise die Windkraft unterstützt und in Windkraftanlagen investiert, führt symbolische Ersatzhandlungen aus, durch die er eine ansonsten ökologisch ruinöse Lebensweise zu kompensieren gedenkt. Und das, ohne Klima und Natur wirklich etwas Gutes zu tun. Paech legt den Finger in die Wunde: Konsum und Mobilität sind klimaschädlicher als der bloße Stromverbrauch. Wenn wir den Kraftstoffverbrauch im Straßen- und Flugverkehr um 12 % reduzierten, würden wir mehr zum Klimaschutz beitragen als es alle 26.000 deutschen Windkraftanlagen der Theorie nach tun.

Für Paech ist klar: Durch »Erneuerbare Energien« ist Klimaschutz nicht zu bekommen. Diese zerstören mehr die Natur, die sie zu schützen vorgeben. Klimaschutz geht nur durch einen wirklich umweltbewussten Lebensstil. Und ein solcher wird ohne Bescheidenheit und Verzicht nicht zu haben sein. Dr. Paech ist Wirtschaftswissenschaftler und Nachhaltigkeitsforscher. Seine Forschungsschwerpunkte sind Klimaschutz, nachhaltiger Konsum und Postwachstumsökonomik. Er ist einer der Mitautoren des von Georg Etscheit herausgegeben Sammelbandes »Geopferte Landschaften. Wie die Energiewende unsere Umwelt zerstört«