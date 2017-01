Vom Flächenbrand zum globalen Krieg?

Vortrag und Gespräch mit Karin Leukefeld,* Ethnologin, Islam- und Politikwissenschaftlerin, freie Journalistin mit Schwerpunkt Naher und Mittlerer Osten, Bonn

Im Nahen und Mittleren Osten könnte es hundert Jahre nach dem Ersten Weltkrieg zur kriegerischen Konfrontation zwischen USA/EU/NATO und Russland kommen. Das hätte auch global katastrophale Folgen. Die von außen angeheizten Kriege in Syrien und im Irak, das Auftreten des IS haben einen Flächenbrand entzündet, der sich immer weiter ausbreitet. Karin Leukefeld bereist diese Region seit Jahren und wird über die aktuelle Lage vor Ort und mögliche globale Auswirkungen sprechen: Wer sind die Akteure? Was könnte, was müsste getan werden?