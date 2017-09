Vom Silicon Valley zum Cyber Valley – Wie funktioniert die digitale Revolution?

Digitale Innovationen und künstliche Intelligenz – von den Entwicklungen in Kalifornien bis zur brandneune „Cyber-Valley“-Initiative in Baden-Württemberg – die digitale Revolution ist in vollem Gange. Welche Entwicklungen beeinflussen den Alltag und das Berufsleben? Wie gehen die Menschen mit diesen Innovationen und Veränderungen um? Diesen und weiteren Fragen widmet sich das Deutsch-Amerikanische Institut im Rahmen des Schwerpunktthemas „Kalifornien“ am Mi. 11.10 um 18:00 Uhr mit John Gerosa, Google, Director Retail Markets. Er wird eine Keynote-Speech zum Thema „Machine Learning in the Age of Assistance“ halten. Anschließend folgt eine Podiumsdiskussion mit Dr. Natalia Jaekel (Leiterin der Stabsstelle für Digitalisierung, Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg), Ann Cathrin Riedel (Social Media/Influencer Marketing, Progressives Zentrum, Berlin), und Dr. Christopher Gohl, Weltethos-Institut (Moderation).

In englischer Sprache

In Kooperation mit dem Weltethos-Institut Tübingen