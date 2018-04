Mundart kann im Böblinger SparkassenForum am 15. Juni genossen werden. Schwäbische Comedy ist mit dem Dollingerie Theater und Liedermacher Thomas Felder angesagt.

„Von ällem ebbes – Vielfalt auf Schwäbisch“ heißt das Motto, wenn am 15. Juni 2018 um 19.00 Uhr im Böblinger SparkassenForum die Kabarettistinnen des Dollingerie Theaters und der Liedermacher Thomas Felder Schwaben und „Neigschmeckte unterhalten. Wolfgang Wulz vom Verein „schwäbische mund.art“, der mit seinen Büchern über schwäbische Necknamengeschichten viele Leser begeistert hat, moderiert den Kabarettabend. Tickets sind im Vorverkauf für 15 Euro an der Infotheke im Landratsamt Böblingen und in den Ticketshops der Kreiszeitung (Böblinger Mercaden und Sindelfinger Sterncenter) erhältlich.

"Schwäbisch macht sexy"

Das Dollingerie Theater sind die beiden Schauspielerinnen Christina Rieth und Felixa Dollinger. Zwei junge Damen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Die eine schwäbisch, bodenständig und hungrig auf Kässpätzle - die andere eine nörgelnde Neigschmeckte, die im Schwäbischen den Anschluss (ver-)sucht. Ihr Programm „Schwäbisch macht sexy“ klingt reizend und vielversprechend. Auf das Publikum wartet somit ein turbulentes und witziges Stück von zwei Protagonistinnen, die mit viel Energie und Sprachwitz die Zuschauer in ihren Bann ziehen.

"Schwäbischer Bob Dylan"

Der Liedermacher Thomas Felder ist seit Jahrzehnten bekannt als „schwäbischer Bob Dylan“, da er genauso pointiert und kritisch die Gesellschaft und den gerade herrschenden Zeitgeist aufs Korn nimmt. Seine Worte und Akkorde sind Denkzettel, über die es sich lohnt zu grübeln.