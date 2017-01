Von der Sintflut zum Super-Gau

In der griechischen Mythologie hält Aiolos die Winde in einem Schlauch aus Rindsleder gefangen, damit sie keinen Schaden anrichten können. Mehr als 2000 Jahre später montiert der Russe Ivan Chuikow einen Wasserhahn auf seine Meeresdarstellung, gerade so als ob man damit das Meer kontrollieren könnte. Und die riesigen fotorealistischen Kohlezeichnungen von Atomwolken und Monsterwellen des Amerikaners Robert Longo treffen unsere Ängste vor dem Super--GAU noch als verfremdete Schwarz--Weiß--Sujets mit voller Wucht. In dieser Führung ist der künstlerische Umgang mit den Naturgewalten unser Thema.