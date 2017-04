Von Japan inspiriert

Der Farbholzschnitt aus der Zeit um 1900 rückt derzeit verstärkt ins Blickfeld. Die Ausstellung nimmt die verschiedenen Kunstzentren im deutschsprachigen Raum, vor allem auch München, in den Blick. Dabei geht sie gleichzeitig dem Phänomen des Japonismus nach, das die Grafik in in ganz Europa prägte. Im Zentrum steht dabei die aus St. Gallen stammende Martha Cunz (1876-1961), deren Werke auch Kandinsky beeinflussten und die zuletzt in der Schau „Ab nach München! Künstlerinnen um 1900“ große Aufmerksamkeit erregten. Die Ausstellung umfasst u. a. Werke von Peter Behrens, Kandinsky, Carl Moll, Emil Orlik oder Carl Thiemann sowie eine exemplarische Auswahl von japanischen Holzschnitten.

Die Ausstellung wird großzügig unterstützt von Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung.