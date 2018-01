Von Null auf Shakespeare

Die LTT will Texte produzieren, die ihre Akteure bei der Rollendarstellung unterstützen. Sie wollen explizite dramatische Szenen entwickeln, die schon in der Schriftform Lust auf Theater machen. Sie wollen Dialoge schreiben, in denen Konflikte und Handlungen dafür sorgen, dass die Themen greifbar werden. Einfache Improvisationsübungen, ein dramaturgisches Elementar-Handwerk und ein Baukasten aus Übungen und Spielen vermitteln die Grundlagen des Szenischen Schreibens. Ein Workshop mit Minidramen, Szenarien, Feedback-Methoden und vielen praktischen Erfahrungen für den Unterricht und die Theaterprobe.