Vor dem Feiertag

Egal, ob man den Montag schon als Brückentag eingeplant oder sich doch zur Arbeit geschleppt hat – die Vorfreude auf den ersten von gleich drei Feiertagen im Oktober dürfte ungebrochen sein. Besser wird es eigentlich nur noch, wenn man sich das Programm im Festzelt „Zum Wasenwirt“ anschaut: Einen schöneren Start in den Oktober kann es wohl kaum geben, als gemeinsam zu Partysounds in den Feiertag zu schunkeln und mit den Besten in stimmungsvoller Atmosphäre auf den Kurzurlaub anzustoßen! Von 11 bis 17 Uhr sind am Montag die Liveband Hautnah und DJ Robin für das Warm-up zuständig, bevor am Abend die im Festzelt schon als echter Klassiker bekannte Gruppe Die Grafenberger übernimmt und den Gästen ebenfalls mit Unterstützung von DJ Robin einheizt.