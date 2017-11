Der 7. Oktober – für Rudolf Höller ein ganz besonderer Tag, sogar der wichtigste Tag im Jahr – der Geburtstag des Reichsführers der SS Heinrich Himmler. Diesem verdankt es Rudolf, dass er für seine Kriegsverbrechen nicht bestraft wurde.

Da steht es außer Frage, dass dieser Tag gebührend begangen wird – die alte SS-Uniform wird von der fürsorglichen Schwester frisch aufgebügelt, die Orden blitzen an der Brust und beim Durchblättern des Fotoalbums schwelgt man in Erinnerungen an das persönliche Treffen mit Himmler im Konzentrationslager und an die Erschießung von Kriegsgefangenen. Rudolf Höller steht als Gerichtsrat kurz vor dem Ruhestand, eigentlich soll er die Werte der Republik vertreten. Doch die nationalsozialistischen Ideale sind in seinem Kopf immer noch höchst lebendig und er sehnt sich danach, diese endlich wieder frei äußern zu können.

Thomas Bernhard gehört zu den bedeutendsten österreichischen Autoren. Seinem Stück VOR DEM RUHESTAND gab er den Untertitel „Eine Komödie von deutscher Seele“. Auf spitzfindige und zynische Art und Weise zeigt er eine gutbürgerliche, nach außen angepasste deutsche Familie und entlarvt, wie tief verwurzelt die nationalsozialistischen Ideen sind. Das Werk entstand 1979 in Anlehnung an die sogenannte Filbinger-Affäre – Hans Filbinger, damaliger badenwürttembergischer Ministerpräsident war während der NS-Zeit als Marinerichter tätig gewesen und seine Unterschrift findet sich auf vier Todesurteilen. Er weigerte sich, die Rechtmäßigkeit dieser Urteile anzuzweifeln und trat daraufhin von seinem Amt zurück.

Die in VOR DEM RUHESTAND behandelten Themen von Geschichtsnostalgie, Antisemitismus und Herrenmenschentum sind heute wieder bizarr aktuell – und vielleicht nur mit dem bitteren Humor Bernhards zu ertragen.

EINGELADEN ZU DEM PRIVATTHEATERTAGEN 2017 und NOMINIERT FÜR DEN MONICA-BLEIBTREU-PREIS

REGIE: FRANK SIEBENSCHUH

BÜHNE & KOSTÜME: JÖRG ZYSIK