»Ab und zu hat der Denkende die Pflicht in das Weltgeschehen einzugreifen.«

Rudolf Höller steht als Gerichtspräsident kurz vor dem Ruhestand. Eigentlich soll er die Werte der Bundesrepublik vertreten, doch die nationalsozialistischen Ideale sind im Kopf des ehemaligen SS -Offiziers immer noch höchst lebendig und er sehnt sich danach, diese endlich wieder frei äußern zu können…

Thomas Bernhard (1931–1989) gehört zu den bedeutendsten österreichischen Autoren. Seinem Stück »Vor dem Ruhestand« gab er den Untertitel »Eine Komödie von deutscher Seele«. Auf spitzfindige und zynische Art und Weise zeigt er eine gutbürgerliche, nach außen angepasste deutsche Familie und entlarvt, wie tief verwurzelt die nationalsozialistischen Ideen sind. Die in »Vor dem Ruhestand« behandelten Themen von Geschichtsnostalgie, Antisemitismus und Herrenmenschentum sind heute wieder bizarr aktuell – und vielleicht nur mit dem bitteren Humor Bernhards zu ertragen.

Das 1979 am Staatstheater Stuttgart uraufgeführte Werk entstand in Anlehnung an die sogenannte Filbinger- Affäre: Hans Filbinger (1913–2007), baden-württembergischer Ministerpräsident, war während der NS -Zeit Marinerichter; eine Unterschrift findet sich auf vier Todesurteilen. Er weigerte sich, die Rechtmäßigkeit dieser Urteile anzuzweifeln (»Was damals rechtens war, kann heute nicht Unrecht sein.«), was zu seinem Rücktritt am 7. August 1978 führte.