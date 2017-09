Vorklaenge

Romantische Charakterstücke am KlavierWerke von Frédéric Chopin, Max Reger und Sergei Rachmaninoff Es spielen: Friederike Haug und Jürgen Kruse am Klavier

Am Dienstag, 10.10.2017, 19:30 Uhr gastieren zwei Pianisten des kammermusikalischen Vereins „Das Pianistische Band e.V.“ im Kulturcafé Melva. Die beiden Stuttgarter Musiker Friederike Haug (Klavier), und Jürgen Kruse (Klavier) präsentieren eine Auswahl romantischer Charakterstücke u.a. Werke von Frédéric Chopin, Max Reger und Sergei Rachmaninoff.

„Das Pianistische Band“ ist eine Veranstaltungsreihe für klassische Konzerte im Raum Stuttgart. Die Reihe wurde im Jahr 2012 von der Stuttgarter Pianistin Friederike Haug gegründet und stellt das Klavier in seiner Vielseitigkeit als Solo- und Ensembleinstrument in den Mittelpunkt. Mit dem Klavier als Ausgangspunkt werden verschiedene Stile, Epochen und Besetzungen erschlossen. Die Konzerte im Rahmen des „Pianistischen Bandes“ zeichnen sich durch eine unmittelbare, kammermusikalische Atmosphäre aus, in der anspruchsvolle klassische Musik auf höchstem Niveau präsentiert wird. Die beteiligten Musiker kommen aus dem Stuttgarter Raum und sind durch musikalische Partnerschaften sowie zahlreiche gemeinsame Projekte miteinander verbunden.

"Vorklänge" sind kleine Einstimmungskonzerte des Pianistischen Bandes, die im Kulturcafé Melva, Stuttgart jeweils im Vorfeld auf die großen Jahreskonzerte der Veranstaltungsreihe präsentiert werden. Das nächste Jahreskonzert findet am Samstag, den 11.11. 2017, 19:30 Uhr im Großen Kursaal, Stuttgart-Bad Cannstatt statt. Unter dem Titel "Variationen" spielt der Stuttgarter Pianist Jürgen Kruse dann ein Solokonzert.