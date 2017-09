A-cappella-Comedy "Vorlaut", das sind fünf junge Männer mit besonders großer Liebe zur Musik. Sie kommen aus dem Schwabenland und gelten als eine der Nachwuchs-A-cappella-Gruppen in Deutschland. Erst im Juni 2010 wurde ihnen beim "German Acappella Bundes Contest" in Sendenhorst der 3. Platz in der Kategorie Semiprofessionell verliehen. Zum Gründungszeitpunkt, im September 2004, hätte wohl niemand damit gerechnet, dass diese aus einem Knabenchor entstandene Band heute auf den kleinen und auch großen Bühnen in ganz Süddeutschland spielen würde. Mit Witz und Stimme bringen Johannes, Simon, Lukas, Moritz und Chris das Publikum zu Lachen und Staunen. Von selbstgeschriebenen und arrangierten Songs bis hin zu regelrechten Acapella-Klassikern wie "Only You" von den Flying Pickest findet man alles im Repertoire der fünf leidenschaftlichen Vollblutsänger. Durch freche und spaßige Songtexte machen sie ihrem Namen alle Ehre.