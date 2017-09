Vorlesestunde für Grundschulklassen: „Our Great Big Backyard“

Abenteuer in den großen Parks der USA, von Florida bis nach Kalifornien – Grundschulklassen sind eingeladen, zusammen mit Jessica Strain, Sprachlehrerin am d.a.i., am Mi. 25.10 um 10:00 Uhr und am Fr. 27.10 um 10:00 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen das Buch „Our Great Big Backyard“ kennenzulernen. Im Rahmen der 37. Tübinger Kinder- und Jugendbuchwoche können Kinder mit dem Buch der ehemaligen First Lady Laura Bush und ihrer Tochter Jenna Bush Hager Amerikas großartige Landschaften entdecken.

In altersgerechtem Englisch für 3./4. Klasse