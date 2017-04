Vorlesestunde im Bindhof

Angelica Tittel liest "Pia sucht eine Freundin" für Kinder von 4 bis 6 Jahren.

Pia hat den ersten Schultag längst hinter sich. Sie geht gern zur Schule, nur eine Freundin hat sie noch nicht gefunden. Pia macht sich auf die Suche. Doch die Richtige zu finden, ist gar nicht so einfach. Sie soll eine Mutprobe machen, andere Kinder ärgern und Regenwürmer essen. Gibt es denn gar niemand, der sie einfach so mag, wie sie ist? Zum Glück trifft sie Nele. Die will auch keine Regenwürmer essen, sondern einfach nur spielen. Angelica Tittel liest die Freundschafts-Geschichte aus der Reihe billi - ich lese zweisprachig! von Ulrike Rylance und Karolin Przybill.