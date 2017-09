Vorlesestunde im Bindhof

Angelica Tittel liest "Der kleine Herr Hempel" für Kinder von 4 bis 6 Jahren.

Leon und Lina trauen ihren Augen nicht, als eines Tages plötzlich ein kleines Wesen in ihrem Zimmer steht: "Gestatten, mein Name ist Hempel", stellt sich das putzige Kerlchen vor. Und erklärt, dass es gerade erst in das Kinderzimmer eingezogen ist. Die Kinder mögen Herrn Hempel auf Anhieb. Doch was sie nicht ahnen: Mit ihm zieht das Chaos ein. Da hilft nur eins: Ein Benimmkurs für den neuen Mitbewohner - ob das gut geht? Angelica Tittel liest die Geschichte von Dirk Ahner aus der Reihe „Schau mal, wer da spricht“ für Kinder von vier bis sechs Jahren.