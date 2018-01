Vorlesestunde

Pinguinmama Berta und ihre Küken finden einen komischen, grünen Gegenstand im Eis. Was mag das sein? fragt sich Berta. Ist es vielleicht eine Badewanne? Oder ein Stuhl zum Ausruhen? Ein Hocker, oder ein Segelboot? Berta hat viele Ideen, aber keine will so richtig passen. Doch dann fällt es ihr auf einmal ein: Natürlich, es ist ein Nest für ihre Küken! Was es wirklich ist, erraten die Kinder bestimmt sofort! Michaela Lelke liest das lustige Bilderbuch von Marta Costa, singt und spielt mit den Kindern.