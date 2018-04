Vorpubertät und Pubertät

× Erweitern Foto: Christoph Schoech/Montafon Tourismus Montafon Familie im Schmugglerpfad

Ein Vortrag von pro familia für interessierte Eltern.

Vorpubertät:

Geht Ihr Kind noch in die Grundschule?

Zeigt es manchmal Verhaltensweisen oder redet, als ob es schon in der Pubertät wäre?

Sie denken, das kann doch jetzt noch gar nicht sein?

Doch, es kann und ist immer häufiger der Fall. Kinder machen heute eine so genannte Vorpubertät durch. Was das im Einzelnen bedeutet und wie Sie darauf richtig reagieren können um ihr Kind gut durch diese Entwicklungsphase zu begleiten, damit beschäftigen wir uns an diesem Abend.

Außerdem besprechen wir die Pubertät - den Lebensabschnitt, in dem aus unseren Kindern allmählich Erwachsene werden und der das Familienleben oft auf eine harte Probe stellt. Auseinandersetzungen und gegenseitiges Unverständnis beherrschen nicht selten den Alltag.

Kenntnisse über die körperliche und seelische Entwicklung in der Pubertät erleichtern es uns, als Mutter oder Vater die Jugendlichen innerlich sicherer und gelassener auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben zu begleiten.

Kinder in der Pubertät geben uns Erwachsenen aber auch die Chance, uns selbst noch einmal in Frage zu stellen. Wir können uns mit ihnen weiterentwickeln.