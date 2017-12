Vortrag "Malta und Gozo - zwei außergewöhnlichen Inseln im Mittelmeer"

Jetzt ist es soweit: Valletta, die Hauptstadt Maltas, wurde zur Kulturhauptstadt 2018 ernannt! Aus diesem Anlass stellt die Geografin Eike Albrecht zunächst in einem Bildervortrag den maltesischen Archipel vor: Erkundet wird dabei nicht nur die kleinste und südlichste Hauptstadt Europas, sondern auch die mediterrane, seit Jahrhunderten besiedelten Landschaft und die bewegte Geschichte dieser Inselwelt. Im Anschluss an den landeskundlichen Vortrag servieren die ehrenamtlichen Köche der KulturKantine ab 19 Uhr frisch zubereitete kulinarische Spezialitäten aus Malta – eingebettet in Musik aus und Bilder von Malta.