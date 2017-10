Vortrag mit Musik: „Wo, bitte, geht’s zum Glück?“

Im Rahmen der Reihe „Kleine Kunst im Rudolfs“ „Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende“ (Demokrit) Glücksgefühle sind kein Zufall. Die Wissenschaften, die sich mit der Glücksthematik beschäftigen, sind sich vielmehr einig: Glücklichsein ist eine Fähigkeit, die wir erlernen und trainieren können. Das Geheimnis des Glücks liegt demnach vielmehr in unserer Denkweise, in unseren Zielen und Aktivitäten, die uns das Gefühl vermitteln, ein sinnvolles Leben zu führen. Der Lebensphilosoph Dr. Michael Fitz zeigt anhand von Ergebnissen aus der aktuellen Glücksforschung Möglichkeiten und Wege auf, wie man zu einem glückliche(re)n Leben gelangen kann. Querflöte: Botond Rab