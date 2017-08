Vortrag: „Pubertät - Loslassen und Haltgeben“

× Erweitern Jan-Uwe Rogge

„Wer Kinder hat, kennt Jan-Uwe Rogge. Klug sind seine Bücher, flott geschrieben, humorvoll und vor allem unterhaltsam.“ (Rheinischer Merkur). Auf Einladung der Volkshochschule Sinsheim wird der bekannte Erziehungswissenschaftler und Autor pädagogischer Bestseller, Jan-Uwe Rogge, am Donnerstag, 21. September 2017, 20 Uhr, in der Sporthalle der Carl-Orff-Schule Sinsheim einen Vortrag zu seinem Buch "Pubertät – Loslassen und Haltgeben“ halten.

Die Pubertät ist manchmal eine schwierige Zeit. Türen werden geknallt, Eltern werden merkwürdig, und Jugendliche verlieren zwischen dem Gefühl der Nähe und dem Wunsch nach Loslösung manchmal die Orientierung – ein notwendiger Prozess, der alle Beteiligten oft überfordert. Eltern dürfen gerade jetzt nicht kapitulieren, denn Erziehung ist auch in der Pubertät möglich!Jan-Uwe Rogge hat sein Standardwerk um neue Themen erweitert und hilft, den Umgang miteinander in einer schwierigen Zeit einfacher zu machen, damit der Nervenkrieg sich in Grenzen hält und das Familienleben nicht zum Abenteuer wird. Er zeigt, wie Eltern lernen, loszulassen und Halt zu geben, und Kinder lernen, loszulassen und auf eigenen Füßen zu stehen. An vielen anschaulichen Beispielen, spannenden Konfliktgesprächen und praktischen Fragen rund um das Thema Pubertät und Heranwachsen erläutert Jan-Uwe Rogge mit Fingerspitzengefühl und sehr viel Humor, was es heißt, wenn das Gehirn einstmals folgsamer Jungen und Mädchen von stimmungsrelevanten Hormonen überflutet wird.

Jan-Uwe Rogge, geboren 1947, ist Deutschlands erfolgreichster Familienberater. Pro Jahr veranstaltet er über 100 Vortragsabende, Lesungen, Elternseminare und Fortbildungsveranstaltungen, die sich allergrößter Beliebtheit erfreuen. Er ist verheiratet, hat einen Sohn und lebt in der Nähe von Hamburg. Seit vielen Jahren schreibt er pädagogische Bestseller. Seit 1999 ist Jan-Uwe Rogge immer im 2-Jahres-Rhythmus Gast der Volkshochschule Sinsheim und sprach zuletzt zum Thema "Warum Raben die besseren Eltern sind".