Vortrag Teckwerke neue Speicherförderung

Teckwerke laden am 16.4. um 19:00 Uhr zum Vortragsabend ins Energiezentrum Kirchheim

Thema: Neue Speicherförderung

Die Kirchheimer Energiegenossenschaft liefert nicht nur grünen Strom und Biogas aus Bürgeranlagen, sondern bietet auch Expertise in weiteren zukunftsträchtigen Geschäftsfeldern bezüglich erneuerbarer Energien. So sind Stromspeicher in Verbindung mit einer PV-Anlage eine sinnvolle Möglichkeit auf dem Weg zur autarken Stromversorgung und niedrigeren Stromkosten, und dabei eines ihrer spannendsten Themen der Zukunft.

Die Teckwerke Bürgerenergiegenossenschaft unterstützt schon sei Jahren den Bau von PV-Anlagen über ein eigenes Förderprogramm. Jetzt kommt noch eine Landesförderung dazu: seit 1. März 2018 bietet das Land Baden-Württemberg lukrative Zuschüsse für Stromspeicher.

Einblick in die Thematik und konkrete Lösungswege für die jeweilige Immobilie werden in einem Vortrag am kommenden Infoabend der Teckwerke im Energiezentrum in der Paradiesstraße 25, 16.4. um 19.00 Uhr, aufgezeigt. Es spricht der Geschäftsführer der Firma energieteam süd gmbh, Photovoltaikanlagen , Felix Denzinger. Der Eintritt ist frei.