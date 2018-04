Thue dich Gott gantz ergeben du edles Dinkelsbühl - Glaube und Religiosität in Zeiten der Not

Zusammen mit den Nachbarstädten Bad Windsheim, Rothenburg und Nördlingen, allesamt ehemalige Reichsstädte, wird eines Krieges gedacht, der nicht nur die gesamte Region sondern weite Teile Europas erschütterte. 2018 jährt sich jenes Ereignis zum 400. Mal, das den Sturm entfachte: der Prager Fenstersturz. Der Dreißigjährige Krieg zerstörte und verwüstete in der Folge das Land und blieb bis in die Gegenwart im Gedächtnis der Menschen haften. Der Vortrag von Dr. Patrick Rotter beleuchtet die besondere Situation im paritätisch geteilten Dinkelsbühl: “Nun danket alle Gott, mit Herzen, Mund und Händen.” Haben die schwedischen Truppen alljährlich zur Kinderzeche die Stadt erobert, stimmen sie alle mit den Einwohnern der Stadt ein in den Jubelgesang, gedichtet im Jahr 1636.Dieser Dank kam während des Dreißigjährigen Krieges sicher von Herzen, ist die Zeit doch geprägt von tiefer Religiosität und der Frage nach dem wahren Glauben, die letztendlich ja auch zum Krieg geführt hatte. Wie der Bildausschnitt darstellt, ist diese Zeit aber nicht nur geprägt von tiefer Dankbarkeit, sondern von massiven Ängsten vor einem strafenden Gott.Der Vortrag geht der Frage nach, unter welchen Bedingungen und auf welche Art und Weise Alltag und Lebenswelt der Bewohner der Stadt in nachreformatorischer Zeit durch die Religion geprägt und beeinflusst wurden. Anhand von Schrift- und Bildquellen soll gezeigt werden, inwieweit die Lebenswelt der Dinkelsbühler vom Glauben durchdrungen und gelenkt wurde. Dabei geht es nicht um das Denken oder die Meinungen von Einzelpersonen, sondern um das Erfassen eines zeittypischen Horizonts der Individuen wie der Gesamtgesellschaft.