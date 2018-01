Vortrag und Gespräch mit Josef Wilfling

Als Josef Wilfling, der Leiter der Münchner Mordkommission, Anfang 2009 nach 42 Dienstjahren in Pension ging, verabschiedete sich eine Legende. Der Star-Ermittler und Vernehmungsspezialist klärte den Sedlmayr- und den Moshammer-Mord auf, schnappte Serientäter und verhörte Hunderte Kriminelle. In seinem Buch "Verderben - Die Macht der Mörder" zeigt er, dass die Macht der Täter über ihre Tat hinausreicht. Ganz offen schildert Josef Wilfling auch Situationen, in denen er an seine Grenzen kam.

Beginn: 20 UhrEinlass: 19:30 Uhr