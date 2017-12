Der Vulkan Tambora - Soziale, kulturelle und religiöse Folgen

Die Gründungsgeschichte der Universität Hohenheim steht gleich zu Beginn des Jubiläumsjahrs im Mittelpunkt:

Der Ausbruch des Vulkan Tambora im April 1815 in Indonesien führte in den Folgejahren zu schweren Ernteausfällen und Hungersnöten in Europa – Anlass für König Wilhelm I. und seine Frau Katharina, 1817 die "Landwirtschaftliche Unterrichtsanstalt Hohenheim" zu gründen. Der Leiter der Ökumenischen Hochschulgemeinde Dr. Thomas Burger beleuchtet in seinem Vortrag die sozialen, kulturellen und religiösen Folgen der Katastrophe.