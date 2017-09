Vortragsabend der Vulpius Klinik

Die Vulpius Klinik veranstaltet am Montag den 16. Oktober gemeinsam mit dem Berufsverband Deutscher Anästhesisten e. V. und der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin e. V. den Vortragsabend „Beim Anästhesisten in sicheren Händen“ anlässlich des jährlich am 16. Oktober stattfindenden Weltanästhesie-Tages.Vor einer Operation gehen einem viele Fragen durch den Kopf: „Wie funktioniert eine Narkose?“, „Ist die Narkose auch wirklich sicher?“ oder „Werde ich nach der Operation Schmerzen haben?“ sind sicherlich nur einige davon. Die Referenten der Vulpius Klinik helfen, mit ihren Vorträgen zu den in der Vulpius Klinik individuell angepassten Narkoseformen Patienten und Angehörigen einen Teil ihrer Sorgen vor einem Eingriff zu nehmen. In den Vorträgen wird die Geschichte der Anästhesie illustriert und die Bedeutung und das Spektrum der Anästhesie in der modernen Medizin dargestellt. Im Anschluss an die Vorträge stehen Ihnen die Anästhesistinnen und Anästhesisten der Vulpius Klinik für persönliche Gespräche zur Verfügung und beantworten Ihre Fragen zum Thema Narkose.