Vorwiegend Blau

Der Ilsfelder Künstler Wolf-Rüdiger Hirschbiel präsentiert in den Räumen der DHBW Heilbronn vom 26.9. bis 28.2.2018 einen Ausschnitt seiner Werke aus 25 Jahren.

Wie es der Titel der Ausstellung verrät, arbeitet Wolf-Rüdiger Hirschbiel vorwiegend mit der Farbe Blau. Seine abstrakten Arbeiten, oft in der Form des Quadrats, setzen sich mit Strukturen, Spuren des Malprozesses und der Leuchtkraft der Farbe auseinander. Seine Bildflächen sind stark und manchmal still und licht. Seine Farbflächenarchitektur eröffnet dem Betrachter immer wieder neue Blicke und Durchblicke. So entsteht mitunter das Gefühl, vor einem Fenster zu stehen – einem Fenster, das wiederum den Blick auf ein neues, unbekanntes Bild freigibt.