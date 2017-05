VOS meets Route 27

Am Sonntag, den 14. Mai 2017 lädt das route 27 herzlich zum Meet&Greet direkt an der B27 auf dem Gelände des Route27 in Besigheim ein.

Zwischen 10.00 Uhr und 16.00 Uhr bietet das route 27 gemeinsam mit unseren Ausstellern Tuning-Fahrzeuge, die jedes PS-Herz höher schlagen lassen, heiße Sportwägen, tolle Bikes und gute Musik an. Aber auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Neben einem Weißwurstfrühstück gibt es leckere saftige Burger.

Parken könnt ihr direkt gegenüber auf dem großen Lidl-Parkplatz.

Das Route 27 bietet aber auch anderen Firmen die Möglichkeit, auf einer großen Ausstellerfläche sich und ihre Produkte zu präsentieren.

Alle Fahrzeuge und Bikes sind willkommen!

Natürlich sind alle Carspotter und Sportwagenbegeisterte ebenfalls herzlich eingeladen vorbeizuschauen! Wer sich schon im Vorfeld anmeldet, erhält einen Getränke und einen Burger von Micha kostenlos! 👍🏻