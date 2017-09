Voyager - 40 Jahre Erforschung des Sonnensystems

Die Raumsonde Voyager 1 hält den Entfernungsrekord unter allen Raumsonden und hat vor wenigen Jahren den Einflussbereich des Sonnenwindes verlassen. Sie erforscht nun die Eigenschaften des intergalaktischen Mediums. Die Voyager 2 verschlug es nach ihrem spektakulären Vorbeiflug an Neptun in südliche Richtung. In diesem Vortrag werden die beiden Raumsonden genauer vorgestellt und die Gründe für ihre extreme Langlebigkeit erläutert. Referenten: Dr. Mirko Gutterer und Klaus-Dieter Nijakowski, Sternwarte Heilbronn.