Vuelvo al Sur

Tangolieder und Poesie verschmelzen zu einem musikpoetischen Abend, der Sie zurück nach Süden bringt. Als Special Guest kommt Tangotänzer Gabriel Sordi direkt aus Buenos Aires nach Esslingen.

Der Tango hat auf seiner Reise um die Welt unzählige Stimmungen und Sehnsüchte in sich aufgenommen, die an diesem Abend übers Ohr direkt ins Herz vordringen.

Die argentinische Sängerin Julieta Anahi Frias, Gustavo Battistessa (Bandoneon) und die chilenische Pianistin Poldy Tagle geben einige exklusive Konzerte im nostalgischen Charme des Scala Kinos in Esslingen. Special Guest direkt aus Buenos Aires: Tangotänzer und DJ Gabriel Sordi. Schauspieler Michael Stülpnagel wird mit romantisch-sinnlichen Geschichten und Gedichten den Abend begleiten und viele der wunderschönen Liedtexte in deutscher Sprache in die Musik einflechten.

Die Lieder verschmelzen mit der Poesie und den Geschichten zu einem musikpoetischen Abend, und nehmen Sie mit auf eine Reise zurück nach Süden.

Im Anschluss: Offene Milonga mit DJ Gabriel Sordi