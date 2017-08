Württemberger Köpfe

Ort: Altes Schloss, Vortragssaal

Das Landesmuseum im Gespräch mit Dr. Heiner Geißler Er wurde in Oberndorf am Neckar geboren, studierte in Tübingen und München und begann seine berufliche Laufbahn in Stuttgart.

Seine Hochzeit fand in Degerloch statt, das erste Bundestagsmandat errang er für den Wahlkreis Reutlingen. Württemberg spielt eine zentrale Rolle in Heiner Geißlers Lebenslauf. Über seine Kindheit und Jugend Ende des Zweiten Weltkriegs, seine Zeit als Novize des Jesuitenordens, sein Studium und seinen politischen Werdegang sowie über seine Tätigkeit als Schlichter – zum Beispiel bei Stuttgart 21 – berichtet der ehemalige CDU-Generalsekretär und Bundesminister im

Gespräch mit Dr. Nina Willburger vom Landesmuseum Württemberg und Joachim Dorfs, Chefredakteur der Stuttgarter Zeitung.