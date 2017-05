Württemberger Köpfe

Das Landesmuseum im Gespräch mit Sibylle Krause-Burger

Sibylle Krause-Burger, in Berlin geboren, in Württemberg

aufgewachsen, studierte politische Wissenschaftenbei Theodor

Eschenburg in Tübingen. Als freie Journalistin schrieb sie Reportagenüber die Mächtigen in Politik und Wirtschaft. Von 1988 an arbeitetesie als Redakteurin der Chefredaktion Politik beim SDR/SWR. Seit1997 ist sie politische Kolumnistin derStuttgarter Zeitung. Sie veröffentlichte zahlreiche Bücher, darunter Biografien über Helmut Schmidt, Joschka Fischer und Manfred Rommel. Im Gespräch mit Professor Cornelia Ewigleben, der Direktorin des Landesmuseums Württemberg, erzählt die Journalistin

von ihrer Arbeit und ihrem Leben.