Württembergischen Weingipfeltreffen

Das Beste aus Baden-Württemberg vereint sich in Heilbronn: Beim Gipfeltreffen des Württemberger Weins am Samstag, 18. und Sonntag 19. November 2017 stehen die Württembergischen Spitzenweine im Mittelpunkt.

250 Weine an 50 Verkostungsstationen zeigen im Konzert- und Kongresszentrum Harmonie die ganze Bandbreite des Württemberger Weins. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Heilbronner Tourist-Information.

Der Weinbauverband Württemberg lädt am kommenden Wochenende jeweils von 13 bis 19 Uhr in die Heilbronner Harmonie zum Württemberger Weingipfel 2017. Besucher dürfen sich auf rund 50 Verkostungsstationen freuen, an denen 250 Weine mit der garantierten Ursprungsbezeichnung (gU) Württemberg präsentiert werden; darunter auch die Gewinnerweine aus dem Wettbewerb „Beste Württemberger“.

Wie in den Vorjahren präsentieren die jungen Gipfelstürmer von „Wein.Im.Puls – Junges Württemberg“ spannende Weinkonzepte. Wer sich durch das Weingipfel-Angebot führen lassen möchte, kann kostenfrei an Weinseminaren mit den amtierenden Weinhoheiten teilnehmen.

Weinerlebnisführer bringen den Besuchern das weintouristische Württemberg nahe, dessen Aktionen und Angebote zwischenzeitlich unter der Dachmarke „Weinwege Württemberg“ gebündelt sind.

Der Weingipfel wird bereichert durch weitere geschützte Herkunftsangaben: die Vertreter der „gU Limpurger Rind“ sowie die Vertreter des „Württemberger Lamms“ bieten kleine kulinarische Versucherle an. Erstmals ist zudem die vielfach ausgezeichnete Spezialitätenbäckerei Hönnige vertreten.

Die offizielle Eröffnung des 23. Württemberger Weingipfels erfolgt am Samstag, den 18. November 2017 um 13 Uhr durch Weinbaupräsident Hermann Hohl sowie die neu gewählte Württemberger Weinkönigin Carolin Klöckner.

Termin: Samstag 18. und Sonntag 19. November 2017 in der Harmonie, Allee 28 in Heilbronn