Konzert mit dem Würzburg Pops Orchestra: Mit Filmmusik und Schwung ins neue Jahr!

Das Würzburg Pops Orchestra - von Joseph Stengel im Oktober 2004 gegründet - ist das einzige gemischte Laienorchester in Würzburg, das ein vielseitiges und publikumswirksames Repertoire ausschließlich aus Filmmusik, Musicalmelodien, Arrangements von Popsongs und leichter Klassik unter der Leitung von Joseph Stengel über die Grenzen Würzburgs hinaus präsentiert. Bereits im Januar 2014 gastierte das Würzburg Pops Orchestra mit dem Programm "Tatort Pops - Crime and Action" im Kursaal von Bad Mergentheim. Aktuell stehen unter Anderem musikalische Highlights von Ennio Morricone, John Williams und Georg Friedrich Händel auf dem Programm, das durch die Mitwirkung der Sopranistin Lygia Wagenführer und Joseph Stengel als Trompetensolisten zusätzlich an musikalischer Attraktivität bereichert wird. Das Konzert findet am Sonntag, 28. Januar 2018, von 10:30 bis 11:30 Uhr im Kurhaus - Kursaal Bad Mergentheim statt.

Weitere Informationen finden sie unter www.wuerzburg-pops.de