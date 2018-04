W.H.Y.! Werner Wellsandt. Werke

Der Reutlinger Künstler Werner Wellsandt nutzt die neuen digitalen Präsentations-möglichkeiten und die Räumlichkeiten des Hauses, um Besucherinnen und Besuchern einen Einblick in zahlreiche seiner oft biographisch geprägten Künstlerbücher zu geben. Wer möchte kann per Bildschirm einige der hinter Glas präsentierten Künstlerbücher digital „durchblättern“ und anschauen. Außerdem zeigt er einige Arbeiten seiner neuesten Bilderserien. Dabei bespielt er neben der Galerie auf dem Podest, den Vitrinen im „Ausstellungseck“ auch die Erker im 1. OG und den Treppenaufgang mit großformatigen Werken unterschiedlichster Machart. Die Jahrzehnte umfassende Entwicklung der speziellen künstlerischen Sprache des Künstlers wird so deutlich ablesbar: Bei seinen experimentellen Malereien, Zeichnungen und Fotoarbeiten interessiert er sich besonders für die Schnittstellen von Fläche, Dreidimensionalität, Gegenständlichkeit und Abstraktion.