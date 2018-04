W6ke Up Afterhour - proTON 06/05

Ξ INFO (Musik = Minimal, Deep Tech, Tech House)

So 06.05´18 – Die Afterhour im Kessel

Du kommst aus dem Club. Es dämmert. Du sprühst noch voller Energie. Du willst dich bewegen, tanzen, dich gehen lassen. Eins sein mit elektrisierender Musik. Aber wohin? Du hast Glück, das Proton öffnet gerade seine Tore zum W6ke Up!

+++ Eine neue Ära ist angebrochen: +++

Das Proton und Sanel laden zur W6ke Up Afterhour, jeden ersten und dritten Sonntag im Monat, ein. W6ke up verspricht jeden von uns mit elektrisierender und kraftvoller Musik in Ektase zu Treiben. Das Proton und Sanel laden jedes Mal einen Special Guest ein, der zusätzlich für ordentlich Dampf sorgen wird.