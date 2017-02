Special:

- Ihr könnt es auch mal ohne Special krachen lassen !!!

- alle Mädels erhalten eine Freikarte für das nächste WTTW-Event!

- FREIER Eintritt für alle, die zwischen dem 11.02.2017 und 24.02.2017 Ihren 16. Geburtstag hatten.

Heute Abend ist der ganz normale Wahnsinn bei WELcome to the weekEND im RUMORS Club angesagt. We love Party bringt Euch die ultimativen Clubsounds ins Ohr – und ins Herz. Unfassbar big, unfassbar ausgelassen, unfassbar tanzbar!

Los geht’s um 20.00 Uhr für alle Stuttgarter Szene- und Partygänger ab 16. Wer keine Lust auf lange Wartezeiten am Eingang hat, sollte gleich zu Beginn an kommen oder reservieren. Bekanntlich wird die Schlange ab 20.30 Uhr sehr lang!

Wer drin ist, kann darauf gefasst sein, dass der Music-Mix von DJ Nicolution direkt über die Ohren in die Beine schießt und auch den letzten Gast zum Tanzen animieren wird.

Heißer und abgefahrener könnt Ihr das Wochenende gar nicht einläuten. Feiert also mit WELcome to the weekEND - Stuttgarts abgefahrenste CLUBNIGHT ab 16.