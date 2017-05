× Erweitern O´Zapft is

Am Freitag, 29. September 2017 und Samstag, 30. September 2017 finden die zweiten Künzelsauer Wert-Wies`n im Volksfestcharakter statt.Zusammen mit der Würth Gruppe als Exklusivsponsor und den Cateringpartnern Distelhäuser und Panorama Catering veranstaltet die Stadtverwaltung Künzelsau erneut ein Fest mit Bierzelt, großartigen Bands und verschiedenen leckeren Speisen und Getränken passend zum Thema „Oktoberfest“.

Volksfest-Programm auf den Wert-Wies`n mit Fassanstich, Tollhaus und Wasenrocker

Festauftakt der Wert-Wies`n ist am Freitag, 29. September mit einem Fassanstich um 19 Uhr durch Bürgermeister Stefan Neumann.Direkt danach wird das Wert-Wies`n-Festzelt im wahrsten Sinne des Wortes zu einem Tollhaus: Die Band „TOLLHAUS“ aus Bayern sorgen ab 20 Uhr für ausgelassene Stimmung mit einer bunten Mischung aus den besten Hits der 80er bis heute, Heavy Volksmusik, ultimative Feten- und Après-Ski-Hits. Die vier Musiker lassen oft schon am Anfang des Auftritts die Hände zum Himmel fliegen. Eindrucksvoller Gesang und eine Show, die alle Augen auf die Bühne zieht, ist garantiert. Bei „TOLLHAUS“ steht der ganze Abend nur unter einem einzigen Motto: Spaß haben und den Alltag vergessen.

Am Samstag, 30. September beginnt der Abend ab 20 Uhr mit der Wasenband aus der Region Stuttgart „Die Wasenrocker“. Direkt vom Almhüttendorf auf dem Cannstatter Wasen, in dem sie noch drei Tage zuvor spielen, kommen sie nach Künzelsau, um auf den „Wert-Wies`n“ in bester Oktoberfeststimmung zu feiern und das Festzelt zur Partymeile zu verwandeln.Die Besucher erwarten zwei Abende mit bester Partymusik und ausgelassener Volksfeststimmung.

Programmübersicht

Freitag, 29. September 2017

Einlass um 18.00 Uhr

Fassanstich um 19.00 Uhr

Auftritt „TOLLHAUS“ von 20.00 - 0.00 Uhr.

Samstag, 30. September 2017

Einlass um 19.00 Uhr

Auftritt „Wasenrocker“ von 20.00 - 0.00 Uhr