Oasen zum Wohlfühlen, mit Aktionen für Groß und Klein, zum Schlemmen und Chillen erwarten Sie unter dem Motto „Wohlfühlen in Beerfelden“ am 10. und 11. Juni 2017 in und um die Alte Turnhalle in Beerfelden.

Als Auftakt für eine Aktionswoche rund um das Thema „Wohlfühlen in Beerfelden“ veranstaltet das Messeteam Beerfelder Land, das sich aus verschiedenen Gruppen zusammensetzt, die Beerfelder Wohlfühltage. Das Messeteam hat sich im Rahmen des Integrierten kommunalen Entwicklungskonzepts (IKEK) von Beerfelden zusammengefunden. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft von Landrat Matiaske und der Trägerschaft der Stadt Beerfelden. Bei der Organisation und Planung wird das Messeteam von der GVK (GesundheitsVersorgungsKooperation) Oberzent unterstützt.

In der Alten Turnhalle und im Außengelände erwartet Sie am 10. und 11. Juni 2017 ein vielfältiges Angebot aus Information und Unterhaltung.

In der Wohlfühloase in und um die Alte Turnhalle zeigen Ihnen die einzelnen Aussteller, neue und bewährte Anwendungen, die Ihrem Körper und Ihrer Seele guttun. Ein kostenloser Blutzuckertest hilft, erste Hinweise auf Diabetes frühzeitig zu erkennen.

Umrahmt wird die Ausstellung von interessanten Vorträgen z.B. zu folgenden

Themen:

Akupunktur

Homöopathie

Entspannungstechniken

Stressbewältigung

TCM (Traditionelle Chinesische Medizin)

Wirbelsäulenoptimierung

Ambulante Reha nach Hüft-oder Knie-Operation

EM (Effektive Mikroorganismen) im Garten

Schwermetallausleitung

In der Erlebnisoase rund um die Alte Turnhalle warten Aktivitäten und Attraktionen für Groß und Klein auf viele Besucher!

Lassen Sie sich von fremden Klängen inspirieren oder besuchen Sie einen Workshop „orientalischer Tanz“, entspannen Sie beim Yoga oder beim Schmökern in einem Buch und bestaunen und probieren Sie Tricks zur Selbstverteidigung beim Kampfsport unter fachkundiger Anleitung!

Auch unsere Kleinen kommen hier nicht zu kurz. Toben auf der Hüpfburg und diverse sportliche Angebote lassen die Kinderaugen leuchten und laden zum Mitmachen ein.

Eine Tombola mit tollen Preisen verschiedener Sponsoren aus Beerfelden und Umgebung trägt zur Finanzierung dieser Veranstaltung bei.

Für das leibliche Wohl ist in der Schlemmeroase bestens gesorgt. Die Beerfelder Gastronomie verwöhnt Sie an beiden Tagen mit traditionellen und besonderen Spezialitäten.

Entspannen Sie zwischendurch in der Chill-Out-Oase im Außenbereich bei Bier vom Fass, leckeren Cocktails mit und ohne Alkohol sowie vitaminreichen Smoothies.

Mit der Sängerin Sofia Glaser lassen wir den Abend ausklingen. Sie sorgt nach 18.00 Uhr für beste Unterhaltung auf dem Außengelände! Falls der Wettergott nicht mitspielen sollte, stehen Zelte bereit.

Aktionswoche der Beerfelder Gewerbetreibenden vom 12. bis 16. Juni 2017

Diese Veranstaltung ist der Auftakt zu einer ganzen Wohlfühlwoche! Die Beerfelder Geschäftswelt bietet von Montag, dem 12. Juni bis Freitag, den 16. Juni verschiedene Aktionen rund um Ihr Wohlergehen an – kostenlos und völlig zwanglos. Sie haben z.B. die Möglichkeit, Nordic-Walking-Technik kennen zu lernen und Bodyart-Übungen für Körper, Geist und Seele zu testen. Außerdem bietet die Schule für Selbstverteidigung Schnupperkurse für Groß und Klein an.

Auch die Einzelhandelsgeschäfte in Beerfelden planen verschiedene Aktionen. Lassen Sie sich überraschen!! Die Händler und Dienstleister laden Sie ganz herzlich zu diesen Aktionstagen ein und freuen sich auf Ihren Besuch