Waiblinger Martinimarkt

Der Martinimarkt findet am Sonntag, den 05. November 2017, ab 11 Uhr statt und läutet in Waiblingen traditionell die Vorweihnachtszeit ein. Knapp einhundert Marktbeschicker präsentieren handwerkliche Produkte, Geschenkideen und Kulinarisches.

Von selbstgenähter Kindermode bis zur Tischdecke, von Seifen über Lederware bis zur Zuckerwatte ist alles vertreten. Leckermäuler und Naschkatzen kommen bei dem bunten Gastronomieangebot voll auf Ihre Kosten.

Die Einzelhandelsgeschäfte in der Waiblinger Innenstadt laden zum verkaufsoffenen Sonntag zwischen 12:30 und 17:30 Uhr zum Bummeln und Vorweihnachtsshopping ein. Für die Kunden aus Waiblingen und die Besucher der Region bieten die noch vielen inhabergeführten Fachgeschäfte zum Martinimarkt besondere Qualität der Produkte und kompetente Beratung an.

Frauen im Zentrum

Der Verein „Frauen im Zentrum“ veranstaltet in Kooperation mit der Familienbildungsstätte Waiblingen zum Martinimarkt von 12 -17 Uhr einen Kunsthandwerkerinnenmarkt im Familienzentrum KARO. Im Foyer und 2. Obergeschoss zeigen die Frauen ihre Kreativität und ihr handwerkliches Können. Es gibt Taschen, Schmuck, Schals sowie Babybekleidung, Kinderbücher und viele weitere einfallsreiche Dekoartikel nicht nur für die Weihnachtszeit. Eine besondere Perspektive bietet dabei Upcycling: „Neues aus altem, Wertvolles aus Wertlosem“.

Auch Männer dürfen sich gerne an den Verkaufsständen umschauen und im FraZ-Café im 2. Obergeschoss ist außerdem mit Kaffee und Kuchen sowie Kaltgetränken für das leibliche Wohl aller gesorgt.

Diesmal gibt es auch ein Kinderprogramm: Zwei liebevoll gestaltete Bildergeschichten werden szenisch dargestellt. Um 13.30 Uhr "Sönnchens Erdenreise" für Kinder ab 3 Jahren und um 15.30 Uhr "Das kleine Herzenslicht" für Menschen ab 6 Jahren.

Wer Lust auf einen kleinen Umtrunk hat kommt in der Touristinformation in der Scheuerngasse 4 vorbei. Sie hat von 12:30 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet und lockt mit attraktiven Ticketangeboten.

In der Bahnhofstraße präsentiert sich der Mercedes-Benz Geländewagen-Club e.V. mit ihren gewaltigen und PS-starken Geländefahrzeugen. Der Waiblinger Motorsport Club e.V. präsentiert seine Abteilungen Jugend, Oldtimer und Sport. Darüber hinaus kann man im Motorradsimulator der Kreisverkehrswacht Reaktion und Fahrkönnen auf verschiedenen Strecken testen.

Im Schlosskeller findet bereits ab Samstag wieder die Truckmodellshow der IG Rems- Murr statt. Bestaunen Sie den sorgfältigen Aufbau des Parcours und schauen Sie den Modellbau-Profis über die Schulter. Die Truckmodellshow findet am Samstag den 05.11.2016 von 12:00 - 18:00 und am Sonntag, den 06.11.2016 von 11:00 - 18:00 im Schlosskeller statt. Gastfahrer sind wie immer gerne willkommen.

Anfahrt & Parken

Die Innenstadt und die untere Bahnhofstraße werden wegen des Martinimarkts gesperrt sein. Lassen Sie Ihr Auto einfach am Park & Ride Parkplatz an der Rundsporthalle stehen und steigen Sie in den komfortablen kostenlosen Shuttlebus ein, der zwischen 10:45 und 18:30 Uhr auf der Strecke Rundsporthalle – Stadtmitte – Waiblinger Tor – Ameisenbühl – Bürgerzentrum - Rundsporthalle verkehrt. Die Tiefgaragen Marktgasse und Postplatz bieten den Sonntags - Tarif zu einem Euro an.

Martinimarkt in Waiblingen von 11:00 – 18:30 Uhr, verkaufsoffener Sonntag von 12:30 – 17:30.