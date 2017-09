Wait For June & Florian Faber

Wait For June vereinen in ihrer authentischen Musik Gegensätze. So hoffnungsvoll wie nachdenklich, ruhig wie temporeich, unbeugsam und doch zart verbreiten die vier Musiker aus Hessen mit ihren Songs und zahlreichen Instrumenten Esprit und gehörig Spielfreude auf der Bühne. Dabei harmonieren eine markante Stimme und erdiges Gitarrenspiel eindrucksvoll mit warmen Klavier-, Banjo- und leisen Glockenspieltönen und werden eingerahmt von durchdringenden Rhythmen und mehrstimmigem Gesang.

Florian Fabers musikalischer Fokus liegt in der technischen Raffinesse, mit welcher der Gießener die Saiten zupft, streichelt, sie anschlägt oder den Gitarrenkorpus in ein Perkussionsinstrument verwandelt.